Muud, çevrimdışı müzik dinleme imkanının yanı sıra, diğer dijital müzik platformlarında olmayan çok önemli bir avantajı kullanıcılarına sunuyor. Muud uygulamasını cihazlarına indiren kullanıcılar, ücretsiz üye olduklarında, bir ay boyunca istedikleri 1000 yerli şarkıyı reklamsız dinleyebilecekler. Muud kullanan Türk Telekom mobil aboneleri ise milyonlarca şarkıyı diledikleri yerde internet paketlerinden harcamadan sınırsız ve özgürce dinleyebilecek.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, müzikseverlere yepyeni bir dijital dünyanın kapılarını daha açıyor. Ülkenin en yaygın internet hizmetiyle günlük hayatın her anında müşterilerinin yanında olan Türk Telekom, bu kez yenilediği müzik platformu ‘Muud’ ile müzikseverlere milyonlarca şarkılık sınırsız bir dijital keyif sunuyor. ‘Moduna göre özgürce müzik’ mottosuyla yola çıkan Muud, arşivinde bulunan 4 milyona yakın yerli ve yabancı şarkıyı sınırsız dinleme imkanının yanı sıra, müzik dünyasındaki yenilikleri abonelerine anında duyuracak şekilde akıllı bir platform olarak hazırlandı.

Müzik dünyasına ait her şey Muud’da

Sanatçı ve dinleyici arasındaki en kısa yol olan Muud, yaşayan canlı bir dijital platform olarak tasarlandı. Dijitalleşmeyle birlikte müzikseverlerin daha da artan beklenti ve taleplerine göre yenilenen ve geliştirilen Muud, artık çok daha yalın bir kullanıcı arayüzüne sahip. Mobil cihazların yanı sıra masaüstü bilgisayarlar üzerinden de müzik dinleme imkânı sunan Muud, akıllı sistemi ile kullanıcıların seçimlerine ve içinde bulundukları ruh haline göre şekillenen çok özel listelerle eşsiz bir müzik deneyimi vaat ediyor.

Bunun yanı sıra yerli ve yabancı müzik piyasalarındaki son gelişmeler, en son çıkan albümler, konser bilgileri, çok özel sanatçı röportajları, en beğenilenler, en çok dinlenenler listesi gibi müzik endüstrisine ait her şey ‘Muud’un dünyasında yer alacak. Kullanıcılar, seçtikleri müzik türüne göre şarkı sözlerini, albümleri, listeleri ve etkinlikleri tek adresten takip edebilecek.

Reklamsız ve yüksek kalitede müzik

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde Murat Boz konseri ve birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşen Muud Lansmanı’nda konuşan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun şunları söyledi: “Türk Telekom olarak ülkenin yüzde 98’ini kapsayan internet erişim hizmetlerimizle bir anlamda dünyayı, dileyen herkesin ayağına getiriyoruz. Dijital dünyadaki yenilikleri yakından takip edip, son teknolojileri Türkiye’nin her köşesindeki insanımızın günlük hayatına taşıyoruz. Şimdi de bir süredir Türk Telekom Müzik çatısı altında yürüttüğümüz dijital müzik servislerimizi yeniledik, daha da geliştirdik, muazzam bir akıllı müzik platformu oluşturduk. Müzikseverler istedikleri içeriğe yasal yollardan ulaşmanın rahatlığını yaşarken bir yandan da yüksek kalitede müzik dinlemenin ve hızın keyfini sürebilecek. Bu arada Muud’un en önemli özelliği reklamsız özgürce müzik dinletmesi. İster ücretsiz ister aylık abonelik ile ücretli olsun Muud kullananlar araya reklam girmeden şarkılarını dinleyebilecek.”

Keşfet sayfası ve zengin liste filtreleri

Dijital dünyada giderek yaygınlaşan ‘kişiselleştirme’ konseptine uygun olarak tasarlanan Muud kullanıcıları, 4 milyona yakın şarkının yer aldığı iddialı arşivi, kişiye özel olarak diledikleri gibi şekillendirecek. Bir anlamda kullanıcılar, Muud’un bu zengin arşivini kendileri yönetebilecek. Kullanıcı dostu bir arayüzle daha da geliştirilen Muud, ‘keşfet sayfası’ ve en zengin liste filtreleriyle kişiselleştirmede sektöre iddialı yenilikler getiriyor. Muud’un müzik filtreleri arasında ‘Nasıl hissediyorsun?’ başlığı altında aşık, mutlu ve hüzünlü gibi kategoriler yer alırken; ‘Ne yapıyorsun?’ başlığı altında yemek, uyku, spor; ‘Müziğin nasıl olsun?’ başlığı altında ise hareketli, sakin ve nostaljik gibi pek çok farklı kategori bulunuyor. Böylece Muud, hayatın her anına, her moda uygun yerli ve yabancı müziğin aranılan, en seçkin adresine dönüşüyor.

Operatör bağımsız ve ücretsiz 4 milyon şarkı

Operatör bağımsız olarak herkesin kullanımına açık olan Muud, çevrimdışı müzik dinleme imkânı ile beraber, diğer dijital müzik platformlarında olmayan çok önemli bir avantajı kullanıcılarına sunuyor. Muud uygulamasını cihazlarına indiren kullanıcılar, sadece abone olarak ay boyunca bin yerli şarkıyı ücretsiz dinleyebilirler. Muud Premium abonesi olan kullanıcılar sınırsız yerli-yabancı şarkıyı dinler ve çevrimdışı özelliklerinden yararlanabilirler. Muud’da ilk ay Premium abonelik hizmeti ise ücretsiz olarak sunuluyor.

Türk Telekomlulara çok özel fırsatlar

Türkiye’nin yeni müzik platformu Muud, Türk Telekom mobil abonelerine özel fırsatlar da sunuyor. Muud kullanan Türk Telekom mobil aboneleri, milyonlarca şarkıyı diledikleri yerde internet paketlerinden harcamadan sınırsız ve özgürce dinleyebilecek. Tüm müzikseverlerin abone olup yararlanabileceği Muud ile ayda bin yerli şarkıyı ücretsiz ve reklamsız dinlemek mümkün. Sınırsız ve özgürce müzik dinlemenin aylık bedeli ise sadece 4,99 TL. Üstelik Muud’da, Türk Telekom Prime ve Selfy aboneleri için de pek çok avantaj bulunuyor.