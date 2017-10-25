Turkcell bugün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla yerli arama motoru Yaani’yi açıkladı. Yaani, “Elalemin arama motoru ararken Yaani bulacak” mottosuna sahip.

Yaani ile birlikte Türkiye, kendi arama motoruna sahip ülkeler arasına girmiş olacak.

Kotadan düşmeyen arama

Yaani’de klasik arama motorlarında yer alan özelliklerin yanı sıra ekstra özellikler de bulunuyor. Mesela kotadan düşmeyen arama, aile koruma modu, konum bazlı arama, en yakındaki vizyon filmleri bulabilme, özel sosyal medya aramaları ve alışverişte en ucuz seçeneği arama gibi özellikleri de olacak.