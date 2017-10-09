Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, bu yasama döneminde bunun mümkün olacağını belirtmişti. Yapılacak bu düzenlemeyle uydu ve uzay alanında özel sektörün de çalışma yapma hakkı bulunacak.

Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, bu yılın mart ayında TBMM Sanayi̇, Ti̇caret, Enerji̇, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, TBMM Genel Kurulu gündemine gelmişti.

Bu yasama döneminde kanunlaştırılacağı açıklanan düzenlemeye göre kamu tüzel kişiliğini haiz ve Başbakanlığa bağlı Türkiye Uzay Ajansı kurulacak. Ülkemizin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunmasını öngören düzenleme, uzay ve havacılık teknolojileri alanında faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsamına alıyor.

Uzay sistemleri, milli güvenlik için de oldukça önemli

Kurum, kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, uzay ve havacılık araçları ve sistemleri geliştirebilecek, kurabilecek, uzaya yönelik faaliyetlerde bulunabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel kanunlar uyarınca yürütülen faaliyetler, düzenleme kapsamı dışında olacak.

Ajans, uzay ve havacılık alanlarında bilim insanları ile uzman ve araştırmacılar yetiştirilmesi amacıyla burs ve ödül verebilecek.

Olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde tüm uzay sistemleri, milli güvenlik ve milli savunma amaçları doğrultusunda kullanılacak.