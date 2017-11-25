Son dönemlerin en çok merak edilen akıllı telefon iPhone X, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunulmuştu. Satışa sunulmasının üzerinden kısa bir zaman geçti fakat merak edilen başka bir konu ise Türkiye’de ilk iPhone X’u resmi olarak kimin aldığı. Peki ülkemizde ilk iPhone X’i kim aldı?

Apple, 24 Kasım günü iPhone X modelini resmi olarak Türkiye’de satışa sunmuştu. Zorlu ve Akasya Apple Store ve Apple Store online mağazadan satın alınabilen iPhone X’un, Türkiye’de ilk kimin aldığı bugün ortaya çıktı. iPhone X’u Türkiye’de resmi olarak satın alan kişi Sedat Unay oldu.

Askerden 06:30’da terhis olur olmaz uçakla Apple Zorlu’daki randevusuna koşan Sedat Unay, Uzay Grisi iPhone X’in ilk sahibi oldu. 256 GB’lık iPhone X için tam 6.899 TL ödedi.

iPhone X’u satın alan bir diğer kişi ise 29 yaşındaki Elektrik Elektronik mühendisi Sefer Selçuk oldu. Sefer Selçuk, Apple Zorlu’dan 256 GB iPhone X’u satın aldı.