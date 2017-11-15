Soyguncular bu kez alışılmadık bir yöntemle tam 12 milyon Liralık soygun yaptı. 5 kişilik bir çete kendilerine polis süsü vererek İstanbullu bir işadamını arabasına kadar takip etti. Çete üyelerinden 3’ü, zorla arabaya bindirdiği adamın silah zoruyla İnternet şifrelerini aldı.

Bitcoin hesabında 12 milyon Lira olan adamın tüm bakiyesini kendi hesaplarına aktaran soyguncular daha sonra kayıplara karıştı.

Çevredeki güvenlik kameraları ve teknik takip yapan siber şuçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri soyguncuları 8 saat içerisinde yakaladı ve iş adamının tüm parası kurtarıldı. Ayrıca yakalanan ekip üyelerinin daha önceden de çeşitli suçlar işlediği ortaya çıktı.