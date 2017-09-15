Keytorc’un düzenlediği Türkiye’nin ilk test hackathon’ununda final 20 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve uluslararası bir boyut kazanan etkinliğin finalinde, test otomasyon uzmanlarının yanı sıra konuya ilgi duyan öğrencilerden oluşan ekipler, bir web uygulaması üzerinde yeteneklerini sergileyecekler.

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde çalışan yöneticilerin jüri üyesi olarak görev alacakları Uluslararası Test Otomasyon Hackathonu’nun finalinde, ekipler farklı yazılım dillerini kullanarak kendi araç setlerini oluşturabilecek ve başta Selenium Webdriver olmak üzere birçok farklı araçtan yararlanabilecekler.