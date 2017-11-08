Twitter test aşamasının sona ermesiyle birlikte söz verdiği özelliği tüm kullanıcılara için devreye sokuyor. Artık tweet’ler 280 karakter atılabilecek; böylece Twitter kuruluşundan bu yana ilk kez 140 karakter sınırını esnetmiş oldu.

Twitter bugün itibariyle ilk kez kendi kuralını bozuyor ve 140 karakter sınırını 280’e çıkarıyor. Böylece kullanıcılar attıkları tweet’lerde 140 karakter sınırına tabi olmayacak; 280 karaktere kadar tweet atabilecek. Bu yeni özellikten faydalanabilmek için herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor; Twitter hesabınıza ister bilgisayardan ister telefondan girin; artık 280 karakter sınırıyla yazmaya başlayacaksınız.

Twitter’dan konuyla ilgili açıklaması;

“Eylül ayında dünyadaki herkesin tek bir Tweet’le kendini daha kolay anlatabilmesi için 140 karakter limitini artıran bir test uygulamaya başlamıştık. Amacımız, Twitter’ı Twitter yapan hız ve özlüğü koruduğumuzdan emin olarak bu değişikliği mümkün kılmaktı. Tüm verilerin ışığında bu hedefimize ulaştığımızı ve bu değişimi düşüncelerin bir Tweet’e sığdırılmaya çalışıldığı tüm dillerde başlatacağımızı bildirmekten dolayı çok heyecanlıyız.”