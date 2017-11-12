Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey; Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile onaylı hesap yani mavi tik alım sürecini durdurduklarını açıkladı.

Dorsey, yaptığı açıklamada ‘Onaylı hesaplarla ilgili ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle bir süre bu hizmeti veremeyeceğiz.’ açıklamasını yaptı.

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Sosyal medya devi Twitter, ‘mavi tik’ yani onaylı hesap sistemini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Şirketin CEO’su Jack Dorsey, sosyal medya ajanslarının Twitter’ın politikasını doğru bir şekilde uyguladığını ancak sistemin genelinde sorunlar yaşandığını bildirdi. Dorsey, sistemin yeniden gözden geçirileceğini açıkladı.