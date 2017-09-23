Dünyanın en çok kullanılan araç çağırma servisi olan Uber, İngiltere’nin Londra şehrindeki çalışma lisansını kaybetti. Londra şehrinin taşımacılık alanıyla ilgilenen resmi kurumu Transport for London (TfL), Uber’in bu ay sonunda bitecek olan çalışma lisansını yenilemeyeceğini açıkladı.

Transport for London’dan yapılan açıklamalara göre Uber’in lisansını yenileyememesinin nedeni kurumsal sorumluluk eksiklikleri ve potansiyel kamu güvenliği sorunları. Londra şehrinde 3.5 milyon yolcu ve 40 bin sürücüye sahip olan Uber, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu kararla birlikte Londra’nın yenilikçi şirketlere kapalı olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Londra belediyesi kararı destekliyor

Kararla birlikte Uber’in tüm Londra faaliyetlerinin bir anda durdurulmayacağını da ekleyelim. Lisans süresinin sonlanacağı güne kadar Uber sürücüleri Londra’da yolcu taşımaya devam edecekler. Uber’in ise karara itiraz etmek için 21 günü bulunuyor.

Uber’in Londra’daki en yetkili ismi olan Tom Elvidge konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu karar nedeniyle 40 bin lisanslı Uber sürücüsünün işsiz kalacağını belirtirken Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Transport for London’a destek olarak Londra’da hizmet vermek isteyen her şirketin belli standartlar ve kurallara uyması gerektiğinin altını çizdi. Eski CEO’su olan Travis Kalanick nedeniyle pek çok skandalla uğraşan Uber’in Londra’daki lisans sorununu nasıl çözeceğini zaman gösterecek.