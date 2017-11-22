İnsanların kendi otomobilleriyle mobil uygulama aracılığıyla bir nevi taksicilik yapmasını sağlayan Uber, geçen sene uğradığı siber saldırıya göre 57 milyon kişinin bilgilerinin çalındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 2016 yılının ekim ayında iki kişi tarafından yapıldığı düşünülen siber saldırıda, 57 milyon kişinin isimleri, e-postaları ve telefon numaraları çalındı.

Ayrıca, ABD’de Uber üzerinden sürücülük yapan 600bin kişinin de isim ve ehliyet bilgileri saldırıyla ele geçirildi.

Sevindirici haber ise, kullanıcıların banka bilgileri, kredi kartı numaraları ve seyahat edilen güzergahlar gibi önemli bilgilerin saldırıdan etkilenmediği belirtildi. Buna karşın Uber’in güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, ‘Bunların hiçbiri olmamalıydı. Olanlar için bahane üretmeyeceğim. Geçmişi silemem ama her Uber çalışanı adına hatalarımızdan ders çıkaracağımızın sözünü verebilirim’ ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırı sırasında Uber’de görev almayan Khosrowshahi, Uber’in kurucusu ve CEO’su Travis Kalanick’in bu yılın haziran ayında istifa etmesinin ardından ağustos ayında bu göreve başlamıştı.

ABD basınında yer alan bazı haberlerde ise siber saldırının duyulmaması ve çalınan bilgilerin silinmesi için Uber’in bu olayı gerçekleştiren iki kişiye toplam 100.000 dolar (396.000 Türk lirası) ödeme yaptığı iddia edildi.