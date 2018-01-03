Apple geçtiğimiz aylarda en pahalı iPhone modeli olan iPhone X’i tanıttı. Ancak son zamanlarda üretilen telefonların fiyatları oldukça yüksek ve buna karşın Apple, daha ucuz bir model üzerinde çalışıyor.

Apple’ın ucuz bir iPhone modelinde çalıştığı gündemdeydi. Tayvan pazar araştırma şirketi Trendforce’ın yeni raporda Apple’ın yeni bir 4 inç ekranlı cihaz üzerinde çalıştığı açıkladı.

Modelin, diğer modellerden daha düşük bir fiyata sahip olduğu için, iPhone SE’nin “ucuz iPhone” olarak da bilinen yeni versiyonu olduğu söyleniyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayanan bir başka iddiaya göre, iPhone SE 2 modeli 2018 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak.

IPhone SE 2’de bulunması beklenen özellikler şunlardır:

4 inç ekran

A10 yonga seti

12 MP arka kamera

5 MP ön kamera

Yaklaşık 2 bin mAh batarya

2 GB RAM

32 GB hafıza