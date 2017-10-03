Tam 13.000 mAh’lık güce sahip piliyle en büyük sorunlarımızdan birini tarihe karıştıracak bir telefon ile Ulefone, alternatif üreticiler arasındaki batarya yarışına dahil oldu.

Android ekosisteminde büyüyen ekranları gördük, yükselen çözünürlükleri gördük, harika kameraları gördük ama batarya sorununu ortadan kaldıran bir cihaz henüz göremedik. Ana akım telefon üreticileri, üretimi yüksek maliyetler gerektiren işlemlerden kaçınıp, nispeten daha ucuza mal olan bataryaları geliştirmeyi devam ediyorlar.

Ulefone ise son aylarda ürettiği akıllı telefonlarıyla dikkat çekerken, firmadan batarya konusunda mükemmel bir atak geldi. Günümüzde 3.000 mAh bir telefonun bile tüm kablosuz seçenekler açıkken bir günü zor çıkarttığını düşünürsek, 13.000 mAh’lik bataryasıyla Ulefone Power Max tarih yazabilir.

Aslında Asus ve Gionee gibi birkaç üreticinin aralarına bulunduğu batarya savaşında da en iddialı adıma şahit oluyoruz. Bu yıl sonuna kadar piyasaya sunulması beklenen cihaz üzerinde Ulefone’nun uzun zamandır çalıştığı söyleniyor. Ayrıca dev bataryasına rağmen tasarımının da beklenilenden daha zarif olacağı söyleniyor.

Bu yılın başlarında duyurulan 6.050 mAh bataryaya sahip Ulefone Power 2’nin bir üst versiyonunu olması beklenen cihaz, diğer özellikleriyle de ses getirecekmiş gibi gözüküyor.

Ulefone Power Max Beklenen Özellikleri: