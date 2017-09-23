Keytorc’un düzenlediği Türkiye’nin ilk test hackathon’unun ikincisi sonuçlandı. 8 ülkeden 281 kişinin 102 takımla başvuruda bulunduğu etkinliğin finalinde 7 takım, kendilerine verilen senaryoya uygun biçimde test otomasyonuna yönelik yeteneklerini sergiledi.

Birinciliği Trendyol adına katılan Avengers adlı takımın alarak 1.500 dolar tutarında hediye çekinin sahibi olduğu Uluslararası Test Otomasyon Hackathonu’nda ikinci Yapı Kredi adına yarışan Automatron takımı, üçüncü ise Kredi Kayıt Bürosu adına yarışan TriQuality takımı oldu. Etkinlikte dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde yönetici olarak çalışan, bağımsız ve üst düzey deneyimli teknik bir jüri heyeti görev yaptı.

Keytorc Yazılım Test Danışmanlarından Berk Dülger, final töreni öncesinde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl gördüğü büyük ilgi nedeniyle etkinliği bu yıl uluslararası platforma taşımaya karar verdiklerini söyledi. Dülger, “Etkinliğe Türkiye’den katılan ekipler, diğer 7 ülkenin katılımcılarını ön eleme turlarında geride bıraktılar. Dolayısıyla finale sadece Türk ekipler kaldı. Bu durum yazılım testi ve test otomasyonu konularında ülkemizin ne kadar iyi bir noktada bulunduğunun da önemli bir göstergesi. Genç yazılımcıların becerilerini eğlenceli ve rekabetçi bir ortamda sergilemelerini sağlayan etkinliği önümüzdeki yıllarda da aynı heyecanla hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.