Dünyadaki en geniş ticari kamyonculuk filolarından birini yöneten UPS, Tesla’nın tamamen elektrikli yeni tırlarından 125 adet ön sipariş verdiğini açıkladı. Yeni tırlar, UPS’in elektrik, doğalgaz, propan ve diğer geleneksel olmayan yakıtlarla çalışan kamyon ve tırlardan oluşan geniş alternatifli yakıt ve gelişmiş teknolojili araç filosuna katılacak.

UPS, aracın UPS görev döngüsü için beklenen performansının değerlendirilmesinin bir parçası olarak Tesla ile UPS’in gerçek dünya tır şerit bilgilerini paylaştı. UPS, kullanıma hazır duruma geldiğini ispatlamış çözümler konusunda kendilerine yardımcı olmak amacıyla gelişmekte olan araç teknolojileri tedarikçileriyle sık sık ortak çalışıyor.

Tesla Semi tırlar, tek bir şarjla 500 mile kadar giderken sürücülere benzersiz bir kabin tecrübesi, gelişmiş yol güvenliği ve önemli ölçüde azaltılmış uzun vadeli mülkiyet maliyeti sunuyor. Tırların otomatik acil fren, uygulanabilir seyir kontrolü, otomatik şerit kılavuzu ve elektronik fren ve direksiyon sistemi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor. ABD hükümetine göre, Tesla’nın sürücü yardım uygulamaları kaza oranlarını %40 oranında azaltıyor. Tesla, araçların üretimine 2019’da başlamayı planlıyor ve UPS, araçları kullanacak ilk şirketlerden biri olacak.

UPS’in Tesla Semi araçlarının ön siparişleri, Bilim Tabanlı Hedefler girişimi tarafından onaylanan bir metodoloji kullanarak geliştirilen 2025 yılına kadar küresel yer hizmetlerinden kaynaklı mutlak sera gazı (GHG) emisyonlarını yüzde 12 oranında azaltma konusundaki kararlılığını tamamlıyor ve ilerletiyor.