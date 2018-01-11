Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF ve Malavi hükümeti, merkeze uzaktaki köylere gerekli ilaç ve sıhhi malzemelerin dronelar yoluyla dağıtıldığı yeni bir uygulamayı deniyor.

Özellikle Afrika gibi gelişmemiş kıtalarda sağlık sorunları oldukça fazla. Gelişmemiş yollar, ulaşım vs. kötü koşullar, ilaç bekleyen hastalar için ilaca ulaşmayı zorlaştıran etkenler. Bunun için bir araya gelen UNICER ve Malavi hükümeti, kırsal bölgelerdeki hastalara ilaçları ulaştırmak için drone kullanmaya başladı.

Malavi gibi birçok ülkede normalde hastaya ilaç ulaştırmak oldukça zaman alabiliyor.

Ayrıca bu, dünyanın ilk insani yardım amaçlı drone hava koridoru.