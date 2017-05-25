Vestel Mix&Go Blender serisinin eğlenceli yeni reklam filmi!

Vestel Mix&Go Blender serisinin eğlenceli yeni reklam filminde, mutfakta ortalık karışıyor ve eski küçük ev aletleri arasında büyük bir gıybet başlıyor.

Vestel’in Mix&Go Blender serisinin eğlenceli yeni reklam filminde yeni nesil blender’ı Mix&Go, ailenin yeni üyesi olarak mutfağın başköşesine yerleşiyor. Mutfağı ele geçiren Mix&Go’nun sürekli aile bireyleri ile beraber dışarı çıktığını gören tost makinesi ve çaydanlık arasında gıybet alıp başını gidiyor.

Çaydanlık ve tost makinesi arasında başlayan gıybet sadece filmle sınırlı kalmıyor. Açık havadan televizyona kadar Mix&Go’nun boy gösterdiği her yerde tost makinesi ve çaydanlık gıybete devam ediyor.

Concept Reklam Ajansı tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Ufuk Işık’ın prodüksiyonunu 2012 Kozmik Film’in yaptığı filmde; sevilen oyuncular Cengiz Bozkurt ve Serhan Arslan, küçük ev aletlerine sesleriyle hayat verdi. Cengiz Bozkurt’un tost makinesini, Serhan Arslan’ın ise çaydanlığı seslendirdiği çekimde dört profesyonel kuklacı tarafından yönetilen çaydanlık ve tost makinesini hareket ettiren mekanizmalar ise filme özel olarak hazırlandı.

Mix & Go Blender serisi hakkında:

Vestel’in Mix&Go Blender serisi, taze sebze ve meyveler ile özel karışımlar yapmak için ideal bir ürün olarak tanımlanıyor. Rahatça takılıp çıkarılabilen karıştırma şişeleri ve paslanmaz bıçakları, meyve ve sebzelerden sağlıklı içecekler hazırlamayı mümkün kılıyor. Mix&Go’nun iki farklı boyuttaki karıştırma şişeleri hem kapaklı oluşu ile pratik, hem de BPA içermeyen malzemeden üretildiği için son derece sağlıklı. Meyveli süt, smoothie, ayran ve buzlu kahve gibi içecekleri pratik bir şekilde hazırlayabilen Vestel Mix&Go Blenderler; turuncu, yeşil, kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle mutfakları renklendiriyor.