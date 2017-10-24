Türkiye’nin teknoloji ve tasarımdaki yerli gururu Vestel’in Berlin’de düzenlenen IFA 2017 teknoloji fuarında tanıttığı e serisinin yeni ve uygun fiyatlı üyesi Vestel Venus e3, e-ticaret platformu satışa açıldı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken ve giriş seviyesine hitap eden cihaz 749 TL’den satışa sunuluyor.

Plastik kasa tasarımına sahip cihaz, 5 inç boyutlu 720p ekranla geliyor. MediaTek 6737 işlemcisi, 1.25 GHz frekans hızı ve 2500 mAh kapasiteli batarya ile üretilen Vestel Venus e3, arkasında 8, önünde ise 5 megapiksellik kamera taşıyor. 16 GB dahili, MicroSD kartla 32GB’a kadar artırılabilen hafızasıyla Vestel Venus e3, uygun fiyatlı telefon arayışında olanlar için 749TL’den satışa sunuluyor.

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