Günümüzde çoğu sosyal medya fenomeninin çıkış noktası olarak bilinen uygulama olan Vine geri mi dönüyor? Geçtiğimiz yıl Twitter tarafından fişi çekilen Vine geri dönüş sinyali verdi. Platformun kurucularından Dom Hofmann Vine’ın yazı tipi ve rengiyle V2 yazan basit bir logo paylaştı. Bu paylaşım sonrası herkesin aklında tek bir soru vardı, Vine geri mi dönüyor?

Vine, kullanıcıların sadece 6 saniyelik kısa videolar çekmesine izin veren bir sosyal medya platformudur. Ve bu paylaşım herkesi heyecanlandırmış gibi görünüyor. Ayrıca bir çok otoriteye göre Vine geri dönüyor.

Hofmann’ın bu tweet’i Vine’ın yeni versiyonu gelecek olarak yorumlandı. Vine geçtiğimiz yıl istenileni verememesi sebebiyle Twitter tarafından kapatılmıştı.

Platforma içerik üreten “Popüler Vine” fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmeyince neredeyse bu kullanıcıların tamamını kaybeden Vine, geçtiğimiz yıl yeni videolara sistemi kapatmıştı.