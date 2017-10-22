Vodafone, 5G teknolojisinin getireceği yüksek data ihtiyacını karşılamak için hem kapsama hem de yüksek hızlara ulaşabilecek en uygun bant olan 3.5 GHz bandını Türkiye’de mevcut 4.5G şebekesini kullanarak test eden ilk operatör oldu. Teknoloji Şehri İstanbul projesi kapsamında 3.5 GHz TDD bandında test kullanım izni olan Vodafone, testi 20 MHz spektrum bandı ve 4×4 MIMO (Çoklu Anten) teknolojisini destekleyen ticari anten ve radyo ekipmanı kullanarak gerçekleştirdi. Huawei işbirliği ile gerçekleştirilen test sonucunda 185 Mbps hıza ulaşıldı.

3.5 GHz spektrum bandının kullanımı verimliliği artıracak

Çoklu anten teknolojisinin kapasiteye ve performansa olan etkisinin 5G’ye giden yoldaki önemini bir kez daha ortaya koyan test kapsamında ayrıca, 3.5 GHz TDD bandında 4 farklı 20 MHz spektrum bandı aynı anda havaya verildi. Böylece hava ortamında 80 MHz bant genişliğine ulaşıldı. Sahip olduğu bant genişliği ve yayılım mesafesi ile 5G teknolojinin lider bandı olarak standartlarda yerini alan 3.5 GHz TDD spektrum bandının kullanımı ile verimlilik artırılırken, çoklu anten teknolojisi ile de aynı ortamda yüksek hızlara erişmek mümkün olacak.

Mallik Rao: “3.5 GHz bandı abone sayısı ve veri trafiğinin yoğun olduğu yerlerde fayda sağlayacak”

Vodafone’un tüm dünyada yeni nesil genişbant teknolojilerinin hayata geçmesinde öncü bir rol üstlendiğini belirten Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, şunları söyledi:

“Bu global deneyimimizi Türkiye’ye de taşıma hedefiyle 4.5G şebekemizi geliştirmeyi ve 5G teknolojisine yönelik hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daha önce, 5G’yi yol ve kırsal bölgelere ulaştırmak için büyük önem taşıyan 700 MHz bandını Türkiye’de mevcut 4.5G şebekesi üzerinden test eden ilk operatör olmuştuk. Yine çoklu anten teknolojisini ilk kez Euroleague Basketbol Dörtlü Final maçlarında canlı şebekede kullanmıştık. Şimdi de özellikle şehir merkezleri gibi abone sayısı ve veri trafiğinin yoğun olduğu alanlarda fayda sağlayacak 3.5 GHz spektrum bandını Türkiye’de ticari ekipman ve terminal ile test eden ilk operatör olduk. Vodafone Türkiye olarak, ülkemizin 5G vizyonu doğrultusunda abonelerimize en hızlı, kapasiteli ve yaygın mobil interneti sunmaya devam edeceğiz.”