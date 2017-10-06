Vodafone, tüm dünyada marka konumlandırma stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini baştan sona yeniledi. Böylece, dünyanın en iyi bilinen markalarından biri olan Vodafone, 2009 yılındaki “Power to you” sloganından bu yana ilk kez marka kimliğinde büyük bir değişime gitmiş oldu. Vodafone’un yeni marka konumlandırma stratejisi, gelecek hakkında iyimser olunması gerektiği düşüncesine odaklanıyor. Buna göre, önümüzdeki yıllarda yeni teknolojiler ve dijital servisler toplumsal dönüşümde önemli rol üstlenecek ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek.

Hem slogan hem logo yenilendi

Şirketin “The future is exciting. Ready?” olarak belirlenen yeni sloganı, Türkiye’de “Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?” şeklinde kullanılacak. Yeni görsel kimlikte ise 1998 yılında yaratılan ve Vodafone’un simgelerinden biri haline gelen “ikonik logosu”, eskisine göre daha vurgulu bir biçimde kullanılacak. Yeni dönemde tüm pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarının merkezi tasarım ögesini oluşturacak. Logo, “tasarımda doğalcılık” akımına uygun bir 3D tasarım yerine yepyeni bir 2D tasarımla hazırlandı.

Vodafone markasının faaliyet gösterdiği 36 ülkede birden uygulanacak olan yeni strateji, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Colman Deegan: “Gelecek hakkında iyimser olmak için pek çok nedenimiz var”

Tüm Vodafone ülkeleri için heyecan verici bir döneme girildiğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

“Gelecek hakkında iyimser olmak için pek çok nedenimiz olduğuna inanıyoruz. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan inovasyonlar toplumsal gelişimi son derece olumlu yönde etkiliyor. Vodafone olarak, yıllardır dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın yaşam kalitesini yükselten ve iş yapış biçimlerini dönüştüren yeni teknolojiler sunmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni marka konumlandırmamızla da yeni trendlerin yeniden şekillendirdiği dünyamızda müşterilerimizin ve toplumların uyum sürecine ve başarısına destek olmayı hedefliyoruz.”

Engin Aksoy: “Müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olacağız”

Hem Vodafone’un 33 yıllık tarihinde, hem de sektörde yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şöyle konuştu:

“Vodafone olarak, son 10 yıldır Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etme vizyonuyla çalışıyoruz. Dijitalleşmeyi mümkün olduğu kadar çok insanın hayatına entegre edecek, dijital bağlantılı yaşamı bireyler ve kurumlar için kolay ve erişilebilir kılacak yenilikçi ürün ve servisler sunmaya odaklanıyoruz. Şimdi de yeni marka kimliğimizle birlikte dijitalleşme vizyonumuzda yeni bir açılıma giderek müşterilerimize geleceğin teknolojileri konusunda ‘dijital yol arkadaşlığı’ yapmayı hedefliyoruz. Bu heyecan verici yolculukta müşterilerimizin de desteğiyle başarılı ve ilham verici işlere imza atacağımıza inanıyoruz.”

Türkiye’de tarımdan eğitime pek çok alanda birey ve kurumları dijital teknolojilerle tanıştırarak geleceğe birlikte hazırlandıklarının altını çizen Aksoy, şöyle devam etti:

“Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirme hedefiyle tüm Türkiye’de 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimleri veriyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin uçtan uca dijital teknolojilerle donatılmış ilk akıllı köyünü kuruyoruz. Vodafone Park’ta hayata geçirdiğimiz akıllı stadyum altyapısıyla tüm dünyaya örnek olduk. Girişimcilikte Önce Kadın projemizle Türkiye’nin dört bir yanında kadınlara teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vererek gelir elde etmelerini sağlıyoruz. Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını belirlemek üzere geliştirdiğimiz Yarına Hazırım Platformu ile işletmelerin Dijitalleşme Endeksini %48’den %53’e çıkardık. Türkiye’nin tüm şehirlerini iş ortaklarımız ile beraber Akıllı Şehir’e dönüştürmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan, Vodafone FreeZone ile 25 yaş ve altı gençlere yeni özgürlük alanları yaratırken, dijital müşteriler segmentimiz Vodafone Red ile abonelerimizin her ihtiyacını eksiksiz karşılayarak onlara tarifenin ötesinde bir dünya sunuyoruz.”

17 ülkeden 30 bin kişiyle araştırma yapıldı

Vodafone’un marka konumlandırma stratejisi ve reklam kampanyaları, kapsamlı araştırma ve konsept testlerinin ardından geliştirildi. Araştırmalar için, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 ülkeden 30 bine yakın kişinin kalitatif ve kantitatif görüşleri alındı.

Vodafone, insanların geleceğe dair iyimser bakış oranını anlamak için 14 ülkede yaklaşık 13 bin kişiyle bir kamuoyu araştırması da yaptırdı. YouGov tarafından yürütülen araştırmada şu sonuçlar ortaya çıktı:

Her yaştan insan, önümüzdeki 20 yılda yaşanacak teknolojik inovasyonun gelecek üzerinde olumlu etkileri olacağına inanıyor.

Gelecek hakkında en iyimser olanların, 18-24 yaş arası kişiler olduğu görülüyor. Araştırmaya katılan gençlerin %62’si, yaşam standartlarının 20 yıl sonra bugüne kıyasla çok daha iyi olacağını düşünüyor.

kişiler olduğu görülüyor. Araştırmaya katılan gençlerin yaşam standartlarının 20 yıl sonra bugüne kıyasla çok daha iyi olacağını düşünüyor. Tüm yaş gruplarından katılımcılar, genel olarak, hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşam standartlarının bundan 20 yıl sonra çok daha iyi olacağına inanıyor.

Geleceğin ilk 10 yükselen trendi belirlendi

Vodafone ayrıca, ev ve iş yaşamını dönüştürebilecek ilk 10 yükselen trendi belirlemek için Futerra Danışmanlık ile birlikte çalıştı. Araştırmada 5 ülkenin önde gelen gelecek bilimcilerinin belirlediği bazı teknolojik gelişmeler şöyle sıralandı:

Ailelerin barınma ihtiyaçlarındaki değişimlere bağlı olarak, ev inşaatı için 3D yazıcıdan basılmış parçalar yerine 4D yazıcıdan basılmış parçalar kullanılacak.

Güneş panelleri gibi temiz enerji kullanımının çatılardan pencerelere, duvarlara ve hatta bazı otoyollara yaygınlaşmasıyla global enerji üretimi kapasitesi de 5 kat artacak.

artacak. Organ ve uzuvları 3D biyolojik yazıcıdan basmak gibi, kişiye özel tıbbi müdahaleler mümkün olacak.

Saatte 966 km hızlara varan trenler sayesinde şehirlerarası ulaşımda yeni bir dönem başlayacak.

hızlara varan trenler sayesinde şehirlerarası ulaşımda yeni bir dönem başlayacak. Yağmur suyu toplama, yeraltı suyu ikmali ve tuzdan arındırma gibi büyük ölçekli su toplama projeleriyle, su sıkıntısı yaşanan yerlerdeki 1,2 milyar insanın hayatı dönüşecek.

insanın hayatı dönüşecek. Tarımda bağlantılı sensör kullanımının üç katına çıkmasıyla verimlilik artarken, etin yerine geçecek yeni protein kaynakları geliştirilecek.

Reklam filmini Ridley Scott Associates hazırladı

Vodafone, bugün (6 Ekim) itibariyle 33 yıllık tarihindeki en büyük reklam kampanyasını da başlatacak. Ridley Scott Associates tarafından hazırlanan 60 saniyelik televizyon reklamında, teknolojinin zamanla evrilmesine karşın insan etkileşiminin hep aynı kaldığı anlatılıyor.