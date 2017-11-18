ABD merkezli Volvo, bir teknoloji şirketini satın almasıyla birlikte uçan otomobillerin önümüzdeki iki yıl içinde piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Terrafugia’dan yapılan açıklamada, teknoloji şirketini satın alındıktan sonra finansman sağlayan firma, hem karada hem de havada seyahat edebilen “Transition” adlı hibrid aracın pazarının geçişinin hızlandırıldığı açıklandı.

İki kişilik olan otomobil, 2009 yılında ilk uçuşunu bir dakikadan daha kısa bir sürede açılabilen katlanabilir kanatlarla gerçekleştirdi.

280 BİN DOLAR FİYATLA GELİYOR

Yaklaşık 280.000 dolar değerinde olan Transition, üç kilometre yükseğe uçabilir ve saatte 160 kilometre ile 640 kilometre arası yol kat eder.

Terrafugia, büyük bir şirkete yatırım yapmak için mühendis sayısını son üç ayda üç kat artırarak çalışmalarını hızlandırdı.

Yönetim Kurulu Başkanı Li Shufu, “Bu son derece heyecan verici bir endüstri ve biz Terrafugia’nın bildiğimiz ulaşım alışkanlıklarını kökten değiştireceğine inanıyoruz” dedi.

“Geçmiş uluslararası operasyon ve yenilik ağımızla birlikte Terrafugia’yı tam destekleyerek uçan arabalar üretiyoruz” diyen Shufu, Terrafugia’da yaptıkları yatırımın ortak vizyonunun bir yansıması olduğunu belirtti.

Terrafugia CEO’su Chris Jaran, “Terrafugia, çok yeni fakat son derece heyecan verici bir sektörde öncü olma fırsatı sunuyor” dedi.

Şirket, ABD Ulusal Havacılık İdaresi’nden, genellikle uçan taşıtlara verilen özel muafiyet belgesi aldı.

Geçiş sahipleri, 20 saatlik eğitimden sonra alabilecekleri bir pilot belgesi ile yasal olarak uçuş yapabilecekler.