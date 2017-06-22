Walter Wallet Cüzdan İncelemesi

Teknoloji hayatımıza girdiğinden beri sürekli gelişiyor, ileriye gidiyoruz. Bu ileriye gidiş ve yenilenmeler kenarda dursun size daha önce hiç duymadığınız bir konudan bahsetmek istiyorum. Hiç teknoloji harikası bir cüzdan hayal ettiniz mi?

Etmediyseniz sizi Walter Wallet ile tanıştırayım!

Bugüne kadar duyduğunuz ve gördüğünüzden çok daha farklı bir cüzdanı bu yazımızda her yönüyle size anlatacağım. Yaklaşık 2 ay önce bir cüzdana ihtiyacım olduğunu fark ettiğimde artık küçülen kimlikleri de göz önünde bulundurarak arayışa başladım.

Bildiğiniz cüzdanlar demişken şöyle bir baktığınızda hemen deri cüzdan, kartvizitlik ya da ince cüzdan ve spor cüzdanı gibi cüzdanlar hayatımızda mevcutken artık yepyeni bir kavram daha var Walter Wallet.

Cüzdan kavramı hayatımıza Lidyalıların parayı buluşuyla girdi diyebiliriz, o gün bugündür elimizdeki maddi değeri olan şeyleri bir arada tutmak ve güvende korumak için çözümler üretiyoruz, pantolonlardaki cepler bunlara bir örnek olarak gösterilebilir. Fakat cüzdanlar artık kıyafetimizin bir parçası gibi ve bazen cebimizde değil elimizde masanın üzerinde bile duruyor. Arayışım sırasında rastladığım Walter Wallet’ı oldukça merak ettim ve hemen Türkiye satıcısına ulaştım. Türkiye resmi satıcı İnter Lisans hemen tarafıma incelemem için iki adet plastik model iletti.

Ve Walter Wallet’a Yakından Bakıyoruz!

Öncelikle 2 adet model bulunduğundan bahsetmem lazım. Plastik olan modelden 6 farklı renk bulunuyor, alüminyum modelde ise 3 farklı renk sizleri bekliyor. Elimde sadece plastik modeller olduğundan onlardan bahsetmeye çalışacağım. Ürünler Hollanda’da üretiliyor, elinize aldığınız ilk anda kutusundan itibaren kaliteyi hissediyorsunuz.

Kutusundan ilk çıkarttığınızda neye uğradığınızı şaşırabilirsiniz, bu küçük kutu tamı tamına 7 adet kartı bir arada tutabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyor derseniz yazının başında size bahsettiğim teknoloji devreye giriyor. Dijital ortamda hayal edilen bir ürünün gerçek oluşuna şahit oluyorsunuz diyebilirim. Walter Wallet in içerisinde kızaklar bulunuyor ve siz kartlarınızı içine yerleştirmeye başladıkça kartlar kendi kendine bir arada duruyor, herhangi bir kartı çıkartmak istediğinizde ise alt bölümde bulunan çıkıntıdan parmağınızla yukarı itip bırakmanız yeterli. Burada dikkat etmeniz gereken şey ortamda şekil olmak için sert hareketlerden kaçınmanız gerektiği, eğer hızlıca ittirirseniz kartlarınız maalesef ortalığa saçılıyor.

Hemen kafanızdaki soruyu da gidereyim, sadece 7 adet kart aldığı yetmez gibi yanındaki ufak bölmeye bir miktar kağıt para ve önemli fişlerinizi de koyabilirsiniz, daha ne olsun?

Walter Wallet in nasıl çalıştığını anlamanız için kendi tanıtım videosuyla sizleri baş başa bırakıyor bugünlerde bir cüzdan arayışınız varsa mutlaka denemenizi öneriyorum.

Plastik model Walter Wallet’lar 59 TL’den, Alüminyum model Walter Wallet’lar ise 139 TL’den satılıyor.