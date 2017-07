Western Digital, yeni My Passport Ultra Drive’ı duyurdu

Veri depolama teknolojisi ve çözümleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC), WD® My Passport taşınabilir sürücü markasının ikonik çizgisini yeniden tasarlanan My Passport Ultra sürücüsüyle genişletti. Bu sürücü yeni metalik görüntüsüne ek olarak kullanıcılarına çeşitli sosyal ağlar, bulut hizmetleri ve cihazlarda paylaştıkları ve oluşturdukları fotoğraflarını, videolarını ve önemli belgelerini kolaylıkla yedekleyebilmelerini sağlamak için kullanımı kolay WD Discovery™ yazılımını sunuyor. My Passport Ultra sürücü, dijital yaşamlarını tüm yönleriyle muhafaza etmek isteyen kullanıcılar için ideal depolama çözümü olarak öne çıkıyor.

Bugünün kullanıcılarının çeşitli sosyal medya hesapları var ve Parks Associates’in araştırmasına göre, her evde Dropbox, Google Drive™ veya Microsoft OneDrive gibi ortalama üç tane genel bulut hizmeti kullanılıyor ve bunların hepsi kullanıcıların dijital ayak izlerini artırıyor. İçeriği oluşturmanın, paylaşmanın ve saklamanın pek çok yoluyla birlikte, kullanıcıların tüm bu önemli verilerini emniyete almakla ilgili her geçen gün büyüyen bir çözüm ihtiyacı ortaya çıkıyor.

WD Discovery yazılımıyla My Passport Ultra sürücüsü, Facebook ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarındaki içeriği her zamankinden daha kolay bir şekilde yedeklemeyi sağlıyor. Kullanıcılar, birkaç basit adımla, etiketlenen fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere Facebook’taki tüm içeriklerini sürücüye indirebiliyor. Ayrıca WD Discovery yazılımı, kullanıcıların favori genel bulut hizmetlerine depoladıkları dosyaların yerel bir kopyasını tutmaları için mükemmel bir yol.

Parks Associates’in kıdemli analisti Glenn Hower, “Bağlı kullanıcılar daha mobil/gezici hale geldiği için içerik de artık çeşitli cihazlara, bulut hizmetlerine ve sosyal medyaya yayılmış durumda” diyor ve ekliyor: “ Kullanıcıların temel sorunu, hangi içeriğin hangi hesapta depolandığını hatırlayamama ihtimalleri. Cihaz üreticileri ve servis sağlayıcıları, bağlı kullanıcı deneyimini entegre edip iyileştirmek için daha iyi bir yol sağlamak üzere konumlanmış durumda.”

My Passport Ultra ayrıca kullanıcılarının değerli dijital hatıraların ve dosyaların hızlı ve kolayca yedeklenebilmesi sayesinde gönül rahatlığı içinde olmaları için bilgisayardan sürücüye zaman ayarıyla direkt olarak otomatik yedekleme yapabilme özellikli ve kolay kurulumlu WD Backup™ yazılımıyla öne çıkıyor. Buna ek olarak My Passport Ultra sürücüsü, özel içeriğin güvenli kalmasına yardımcı olmak için 256-bit AES Donanım Şifrelemeli WD Security ™ sabit yazılımı özelliğine sahip. Kullanıcılar kişiselleştirilmiş şifre sayesinde donanım şifreleme ve veri korumasını etkinleştirebilir.

Western Digital’in Pazarlama ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Sven Rathjen, “Fotoğrafları, videoları ve önemli dosyaları yaratmak ve paylaşmak için parmaklarımızın ucunda harika pek çok platform bulunduğundan, kullanıcıların değerli içeriklerini tek bir yerde toplamalarını sağlamamız kritik öneme sahip” diyor. Rathjen sözlerine şöyle devam ediyor: “Kullanıcıların WD markasından bekledikleri kaliteyi, performansı ve güvenilirliği bir araya getiren mükemmel depolama çözümleri sunmaya odaklandık. Şimdiyse taşınabilir depolama portföyümüzü, sezgisel yazılımlar, yüksek kapasite ve güzel bir dizaynla bugünün dijital yaşam tarzına mükemmel biçimde uyan bir hale getirdik. ”

My Passport Ultra sürücünün şık tasarımı, Ekim 2016’da başlatılan ve ödüllü endüstriyel tasarım ve markalaşma firması fuseproject ve onun baş tasarımcısı Yves Behar’la yapılan ortak çalışmayla ortaya çıkan yeni My Passport endüstriyel tasarımının bir uzantısı. Metalik ve mat kaplamalarla tasarlanan My Passport Ultra sürücü, siyah-gri veya beyaz-altın olmak üzere iki renk kombinasyonu halinde mevcut. My Passport Ultra sürücü avuç içine, cebe veya çantaya rahatlıkla sığıyor. Böylece insanlar, hayat onları nereye götürürse götürsün en sevdikleri içerikleri yanlarında güvenle taşıyıp yedekleyebiliyorlar.