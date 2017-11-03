Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yine çöktü. Twitter üzerinden yaşanan duruma isyan eden kullanıcılar, WhatsApp’ta erişim sorununa dair mesajlar paylaşıyor. Whatsapp’ın sunucularındaki teknik bir arıza sebebiyle erişim engellendiği düşünülse de henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun Türkiye dışında diğer ülkelerde de yaşandığı öğrenildi.

Eğer, Whatsapp ana ekranda üst bölümde bağlanıyor yazısını görüyorsanız, siz de Whatsapp’a erişim sorunu yaşıyorsunuz.

Güncelleme: Yaklaşık 1 saat süren sorun giderildi.