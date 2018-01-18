Dünyadaki en popüler mesajlaşma uygulamalardan biri olan WhatsApp, yeni bir özellikle güncellenmek üzere.

Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp, kullanıcıların şikayet ettiği istenmeyen mesajlara tepki gösterdi. Mesajlaşma uygulaması, istenmeyen mesajları önlemek için yeni bir yöntem geliştirdi ve aktif etmeye hazırlanıyor.

Artık reklam ve yanlış haberleri yaymak için kullanılan mesajlar 25’den fazla kişi gönderildiğinde istenmeyen mesajlar olarak algılanacaktır.

Mesaj istenmeyen olarak tanımlandıktan sonra, sistem mesajı gönderen kişiyi otomatik olarak engeller ve kullanıcılar bu mesajdan hiçbir mesaj almayacaktır.