Android uygulaması için yeni bir beta sürümü yayınlayan WhatsApp, ilginç bir adım attı ve uzun yıllardır var olan özelliği kaldırdı.

WhatsApp, bugüne kadar platforma entegre edilmiş yeni özelliklerle karşımıza geliyor.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma uygulaması, Android WhatsApp için yeni bir güncelleme yayınladı.

Söz konusu güncelleme ile geliştiricilerin çıkartmalar konusunda önemli bir yol aldıkları öğrenirken yıllardır kullanılan tüm kişileri göster özelliği kaldırıldı.