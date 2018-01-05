Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı kendi bünyesinde bulunduruyor ve Instagram’dan paylaşılan fotoğraflar da Facebook’ta aynı anda paylaşılabiliyor. Bu özellik artık Whatsapp için de geçerli olacak.

Instagram ve Whatsapp’ın bağlı olduğu Facebook, WhatsApp’a “kaybolan mesajlar” özelliğini getirmek istiyor. Bir çok habere göre Facebook, Brezilya’da “kaybolan mesajlar” özelliğini Whatsapp’a getirmek için test yapmaya başladı. Test sonuçları başarılı olursa, Instagram kullanıcıları hikayelerini Whatsapp’ta tek bir tuşla paylaşabilecek. Bu özelliğin de kullanıcılara sunulmasının nedeni tüm uygulamaların kullanımını artırmak olduğu biliniyor.