WhatsApp, kullanıcıların anlık konumlarını paylaşabilecekleri yeni bir özellik geliştiriyor. Bi

Aslında WhatsApp’da konum paylaşma özelliği bulunuyor ancak WhatsApp bu özelliği bir adım daha öteye taşıyor. Artık kullanıcılar isterse o an nerede olduklarını görebileceksiniz. Örneğin; arkadaşınız size izin verdiyse, sizinle buluşmaya gelirken konumunu takip edebileceksiniz. Konum takip izni tek seferde 1, 3 ve 8 saat için verilebiliyor.

Daha önce çeşitli uygulamalarda görülen “anlık konum paylaşma” özelliği yakında WhatsApp’a da geliyor. Bu yeni özelliğin, yakın zamanda WhatsApp’a eklenmesi bekleniyor.

Belirtilene göre bu özellik Android ve iOS için”önümüzdeki haftalarda” yayınlanacak.

Peki bu ne işe yarıyor?

Canlı konum paylaşma özelliği, uçtan uca şifrelenmiş olacak ve kimlerle hangi süre için paylaşılacağını siz belirleyeceksiniz. Ayrıca, paylaşımı istediğiniz zaman durdurabileceğinizi hatırlatalım.

Canlı konum paylaşımına başlamak için, kullanmak istediğiniz kişi veya grubu açın, Ekle düğmesini ve ardından Konum’u seçin – yeni Canlı Konum Paylaş seçeneğine tıklayın. Sonrasında ise ne kadar süre paylaşacağınızı seçin ve Gönder’e dokunun. Tüm işlem bu kadar.

Paylaşımı yaptıktan sonra gruptakiler ya da kişi gerçek zamanlı konumunuzu bir haritada görebilir. Ve birden fazla kişi kendi canlı konumunu paylaşırsa, bulundukları yerin tamamı aynı haritada görüntülenecek.