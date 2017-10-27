WhatsApp, uzun süredir konuşulan bir özelliğini daha kullanıcılarına sundu. Son günlerde konuşulan gönderilen mesajı silmek artık WhatsApp’ta mümkün. WhatsApp’ın yeni mesaj silme özelliği de bugün itibariyle Android kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

“Mesaj silindi” yazacak

Mesaj silme özelliği hem grup sohbetlerinde hem de bireysel sohbetler için geçerli. Yapılan açıklamaya göre mesaj silindiği zaman alıcılar sohbet penceresinde “Bu mesaj silindi” yazısını görecek. Ayrıca gönderilen mesajı (GIF, video, belge, fotoğraf ve sesli mesaj) silmeniz için size 5 dakika gibi yeterli bir zaman sunuluyor.