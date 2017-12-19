Fransız Veri Koruma Otoritesi (CNIL), AB’nin talebi üzerine; Facebook ile olan veri paylaşımını durdurmak için WhatsApp’a 1 ay süre tanıdı.

Avrupa Birliği’nin talebini uygulayan CNIL, WhatsApp’a verilerini Facebook’la paylaşmayı durdurması talimatını verdi.

Kurumun web sitesinde yapılan resmi açıklamada gerekli değişiklikleri yapmak için sadece bir ay süre tanındığının da altı çizildi.

Kurum, WhatsApp’ın ticari bilgi toplamasının kabul edilemez olduğu görüşünde. Zira CNIL’e göre “kullanıcıların temel özgürlüklerini” ihlal ediyor.

Bu yılın mayıs ayında ise Facebook’a AB’den 122 milyon dolarlık ceza gelmişti.