Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp’a gelen gönderilen mesajları silme özelliğinin bir açığı tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde çok beklenen ‘atılan mesajı silme’ özelliğini kullanıma sunan WhatsApp’ta bu özelliği anlamsız kılan bir formül bulundu.

İspanyol web sitesi Android Jefe tarafından ortaya çıkarılan yöntem ile kullanıcılar okumadan önce silinen mesajları görebiliyor.

WhatsApp’ın bu özelliğinin çalışması için gönderdiğiniz mesajı 7 dakika içinde silmeniz gerekiyor.

Ancak WhatsApp mesajları karşı taraf görmeden silinse bile, Android işletim sistemi bu mesajların bildirimlerini depolayabildiği için görülebiliyorlar.

Yalnızca Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çalışan bu yöntemi kullanmak için Nofitication History isimli uygulamanın kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulama telefonlara gelen tüm bildirimleri saklıyor ve kullanıcılar bu sayede kendilerine gönderilmiş fakat sonrasında silinmiş mesajları okuyabiliyor.