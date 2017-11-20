Dünyada en çok kullanılan online mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulama çok ses getirecek yeni bir özellik daha ekliyor.

Bu dönemde uygulama sık sık yenilik geliyor. En son yapılan ‘gönderilen mesajı silme’ özelliğinin üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen, bir yeni yenilik daha gündemde.

Yenilik bu kez sesli mesaj gönderme ile alakası.Zira WhatsApp’ın sesli mesaj gönderme yöntemi değişiyor. Önceden ses kayıt göndermek istediğinizde ses kayıt süresi boyunca elinizi basılı tutmanız gerekiyordu ancak artık buna gerek yok. Artık bir kere ses kayıt tuşuna basıp uygulamanın sesinizi kaydetmesini sağlayabilirsiniz.