Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliği bugün kullanıma sunuldu.

Daha önceden sesli mesaj gönderirken ses kayıt sırasında karşı tarafa sesli mesaj gönderirken, ses kayıt tuşuna basılı tutmanız gerekiyor. Özellikle araba kullanan için kullanması zor bir durumdu. Ancak bugün gelen güncelleme ile sesli mesaj gönderirken basılı tutmaya gerek kalmadı.

WhatsApp’ın son güncellemesi ile artık sesli mesaj kaydetmek için mikrofon tuşuna bir kez tıklamanız yeterli olacak. Sesi kaydettikten sonra gönder seçeneği ile karşı tarafa gönderebilirsiniz. Eller serbest moduna benzeyen bu özellik şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunulmuş durumda.

App Store’dan WhatsApp’ı güncelleyerek bu özelliği hemen kullanabilirsiniz. İlerleyen günlerde bu özellik Android platformuna da gelecek.