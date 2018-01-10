Microsoft’un açıklamasına göre, Windows 10’a geçiş için çok az zamanınız var!

Microsoft, eski işletim sistemi sürümlerini hala kullanan kullanıcılar için Windows 10’a ücretsiz olarak erişmek için 31 Aralık’ı seçti. Bununla birlikte, bu tarih geçse de, kullanıcılar hala Windows 10’u ücretsiz bir şekilde kurabiliyor.

Microsoft’un yaptığı açıklamada, Windows 10’a ücretsiz erişimin 16 Ocak’a kadar uzatıldığını belirtti. Bu tarihten sonra yeni sürüme geçmek 119 dolara mal olacak. 29 Haziran 2016’da Windows 10’un gerçekten ücretsiz olamaya kapanması gerekiyordu, ve bu tarihten beri gelen uzatmalar içerisinde güncelleme yapan kullanıcıların yardımcı teknolojilere ulaşımları olacak mı bilinmiyor.