World of Final Fantasy sonunda PC’ye geliyor. RPG yani “rol yapma oyunu” sevenlerin oldukça ilgi gösterdiği oyun, sadece Playstation 4 ve Playstation Vita’da oynanabiliyordu. Ancak yeni verilen bilgiye göre World of Final Fantasy bu ay içinde PC platformu için de çıkacak. Hatta bununla ilgili net bir tarih bile verebiliriz. 21 Kasım 2017…

Steam üzerinden satın alabileceğiniz oyun yaklaşık 40 dolar civarında. Buna karşın oyunun Türkiye fiyatı henüz netlik kazanmış değil.

Oyunun PC’ye çıkışına özel olarak bir de tanıtım videosu yayınlandı. Konsollardaki oyundan pek bir farkı olmasını beklemediğimiz oyun, aynı mantıkla PC’ye taşınıyor diyebiliriz.

İşte World of Final Fantasy PC tanıtım videosu