Wargaming bugün itibariyle World of Tanks konsol sürümlerine geçtiğimiz aylarda gelen Savaş Hikayeleri adlı senaryo bazlı oyun kipine yeni bir bölümün eklediğini duyurdu. İster tek başına ister arkadaşlarınızla birlikte oynayabildiğiniz bu mod, World of Tanks’i PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox 360 ve önümüzdeki günlerde kullanıcılarla buluşacak Xbox One X üzerinde oynayacak kullanıcılara hikaye ağırlıklı bir oyun deneyimi sunuyor.

Kennedy’nin Savaşı, oyuncuları 1962 yılının Ekim ayında gerçekten yaşanmış olan Küba Füze Krizi günlerine götürüyor ve onları alternatif bir öykünün ortasına bırakıyor. Bu kurgusal senaryoda tankçılar, Küba’ya nükleer silahlar yerleştirerek gerilimi iyice tırmandıran SSCB güçlerine karşı ABD’den Çavuş Dale Reece rolündeler. M41 Bulldog tankının bir varyasyonu olan tanklarına atlayacak olan oyuncular, yaklaşan felaketi önlemek için müttefikleriyle işbirliği yapmak ve Sovyet güçlerini durdurmak zorundalar.

Kennedy’nin Savaşı, World of Tanks konsol sürümlerinde yer alan Savaş Hikayeleri kipine gelen dördüncü öykü. Bu yeni öykünün yanı sıra Wargaming oyunlarının konsol sürümlerini geliştiren Wargaming Chicago stüdyosu, harıl harıl World of Tanks Xbox One X sürümü üzerinde çalışıyor. Microsoft’un yeni jenerasyon konsolu Xbox One X’te, oyunu muhteşem 4K çözünürlükte ve HDR oynama şansını elde edebileceksiniz.