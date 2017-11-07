Dünyanın en güçlü konsolu olarak adlandırılan Xbox One X, bugün Türkiye’de satışa sunuldu. Xbox One X Türkiye fiyatı ve özellikleri için okumaya devam edin.

Kullanıcıların merakla beklediği Xbox One X, bugün tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu. Dünyanın en güçlü konsolu olan Xbox One X, gerçek 4K deneyimi sunması ile dikkat çekiyor. Türkiye’de 2,699 TL fiyat ile satışa sunulan Xbox One X, kutu içeriğinden 14 günlük Xbox Live Gold denemesi ve 1 aylık Xbox Game Pass abonelik denemesi ile çıkıyor.

Xbox One X, gerçek 4K oyun deneyimi sunması ile ön plana çıkıyor. AAA yapımları 4K 60 FPS’te çalıştıracak olan Xbox One X 6 Teraflop gücünde grafik birimine, 2.3 GHz hızında çalışan özel işlemciye, 12 GB GDDR5 RAM’e ve 1 TB depolama birimine sahip.

Xbox One X’in 4K çözünürlüğü için oyunlar güncellenmeye başladı bile. Ancak oyunların 4K güncelleme boyutlarının yaklaşık 100 GB’ı bulduğunu söylemeliyiz. 4K çözünürlüğün yanında; 2K ve Full HD çözünürlükleri de destekleyecek.