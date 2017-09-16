Microsoft’un uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni XBOX sistemi ile indirmek istediğiniz oyunun sadece oynamayı istediğiniz bölümlerini indirerek daha az yer tüketecek.

Oyunu parçalara ayırıp sadece oynayacağınız bölümleri oynamayı sağlayacak yeni özellik çok daha az yer tüketerek sahip olduğunuz XBOX’ta daha fazla oyun bulundurmanıza olanak sağlayacak. Ayrıca oyuncular oyunların kullanmadığı modlarını silerek daha fazla depolama kapasitesi açabilirler. Bu yeni sistemin ne zaman geleceği henüz belli değil.

İlgili: Xbox One Kontrolcüsünün Çektiği Şut Gol Olur!

Bu özellik sadece yer tasarrufuyla da kalmayıp İnternet kullanımından da tasarruf etmenize olanak sağlıyor. Hem daha az veri indiriyorsunuz hem de daha az kota harcamış oluyorsunuz. Kota demişken, hala günümüzde kotalı İnternet kullanıcılarının olduğunu düşünürsek bu her yönden iyi bir sistem olacak gibi.

Ayrıca bu yeni özelliği XBOX’ın başlangıçta kurulu olan uygulamalarında da kullanmanız mümkün. Böylece XBOX sabit diskinizde gereksiz yer dolmasını engellemiş, ve disk alanından tasarruf etmiş olursunuz.