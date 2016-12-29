Xiaomi Mi 6’nın Çıkış Tarihi Kesinleşti!

Çinli Xiaomi’nin yeni Amiral Gemisi telefonu Mi 6 olacak. Cihazın çıkış tarihi de kesinleşti. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Edindiğimiz Bilgiler Şunlardan Oluşuyor:

Firma; elini hızlı tutarak Samsung Galaxy S8’den önce telefonunu tanıtmak istiyor. Gerçi tutmak istiyor da ortada şöyle bir sorun var: Qualcomm’dan ilk yongasetini alacak firma Samsung olacak.

Snapdragon 835 yongasetini ilk Samsung alacak. Xiaomi’nin; Samsung’tan önce alması mümkün değil. Alırsa da sonradan almış olur, sonradan alırsa da Samsung’un gerisinde kalmış olur.

Bu sorunu aşmak için Xiaomi; hızlı bir karar aldı. Bu bilgiyi bizimle Çinli Analist Kevin Wang Diary paylaştı.

Diary: “Xiaomi; Qualcomm’dan Snapdragon 835’e benzeyen daha ufak bir Yongaseti alacak. Bu yongaseti; yapı ve tasarım olarak farklı ama benzer özelliklere sahip olacak” dedi.

Bu bilgileri yine Çinli Teknoloji Sitesi Weibo; kendi Facebook hesabı üzerinden de paylaştı. 6 Şubat’ta MWC 2017 yani Mobil Dünya Kongresi’de cihaz tanıtılmış olacak.

Ajandamızda herhangi bir Samsung Galaxy S8 Etkinliği şu an için yer almıyor. Dünyanın ilk Snapdragon 835 yongasetini alacak/kullanacak olan Samsung ve onun modeli Galaxy S8 olacak.