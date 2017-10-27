Xiaomi Mi A1 Android One akıllı telefon ülkemizde satışa çıktı. Saf bir Android deneyimi yaşamak isteyen, aynı zamanda uygun fiyat arayışında olan kullanıcılar için ideal cihaz koltuğuna oturan Xiaomi Mi A1 için önerilen satış fiyatı ise 1.379 TL.

Yeni nesil orta segment telefon Xiaomi Mi A1, Qualcomm’un yüksek enerji verimliliği ile dikkat çeken Snapdragon 625 yonga setiyle geliyor. 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı, 5.5 inç 1080p IPS LCD dokunmatik ekran, 12MP çift arka kamera kurulumu ve 3.080 mAh batarya ile geliyor.