Siber Güvenlik, Veri Koruma, Arşivleme, İş Sürekliliği ve IT Altyapı Yönetimi konularında profesyonel çözümler sunan Platin Bilişim, stratejik iş ortağı IBM’in ev sahipliğinde organize edilen Watson Zirvesi’nde siber güvenlik tatbikatlarına özel şirketlerin de katılması gerektiğine dikkat çekti. İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen Watson Zirvesi’nde sektör temsilcileri ile buluşan Platin Bilişim Yönetim Ekibi, gelecek nesil yapay zeka uygulamaları ve siber saldırılardan korunmak için en yeni teknolojiler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yapay zekânın temelleri, trendler ve nesnelerin interneti (IoT) ana konularında sunumların yer aldığı zirvede, Yapay Zekâ ile Türkiye Ekonomisinde oluşabilecek büyüme fırsatları da bir panelde ele alındı. BT yöneticileri, sektör temsilcilerinin ilgi ile izlediği etkinlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuşmacı olarak yer aldılar.

Yapay zekâ hem tehdit hem de fırsat!

Watson Zirvesini Stratejik İş Ortağı olarak destekleyen Platin Bilişim’in Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, günümüzde teknolojinin her alanında eksponansiyel bir artış trendi yaşandığını vurgulayarak, “Gelecekte kullandığımız ürün ve hizmetin arkasında yapay zekâya dayalı veri merkezli uygulamalar olacak. Watson bu alanda geleceği şekillendiren önemli bir proje ve şimdiden birçok alanda varlık göstermeye başladı. Yapay zekâ sağlık, havacılık veya hizmet sektöründe kullanılabileceği gibi geleceğin en önemli ve hayati konularının başında yer alacak olan siber güvenlik alanında da yoğun olarak kullanılacağına şüphe yok.” dedi.

Bamyacı, gelecekte siber güvenlik saldırılarını ve savunmasını yapay zekâlı sistemlerin yapacağına dikkat çekerek, “Dünyada şu anda günlük 20 milyar adetten fazla DDOS saldırısı, Ransomware (fidye yazılımı), Malware (zararlı yazılım) saldırısı yaşanıyor. Sayısı ve karmaşıklık düzeyi her geçen gün artan, bu ölçekteki ve anlık olarak değişmekte olan verinin de anlık olarak analiz edilmesi gerekiyor. Bertaraf edilmesi kolay tehditlerin arasında fark edilemeyebilecek olan asıl tehlikelerin saklanmasına fırsat vermeden tespit edilerek, saldırının sizin sistemlerinize ulaşmadan gerekli önlemlerin alınabilmesi kritik önem taşıyor.

Platin Bilişim olarak günümüzde karşılaşılabilecek saldırılara karşı, yeni nesil güvenlik çözümleri sayesinde en yüksek düzeyde güvenlikli sistemleri kurabiliyoruz. Ama gelecek yapay zekâ çağı olacağına göre, siber saldırıların arkasında da yapay zekâ olacağını öngörmemiz gerekiyor. İyi tarafta Watson ve benzeri yapay zekâ programları bize yardımcı olurken, kötü taraftaki yapay zekâlı sistemlerden hep önde olmak zorundayız” dedi.

Türkiye’nin acilen 21 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacı var!

Ayhan Bamyacı, 2019 yılında dünya genelinde 6 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyulacağını belirterek, “Siber güvenlik ile ilgili yeni yasal düzenlemelerin de zorunlu kıldığı istihdam ihtiyacı sebebi ile Türkiye’nin siber güvenlik alanında hemen şu anda 21 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacı var. En az 1000 personelin kamu kurumlarında istihdam edilmesi gerektiğini öngörüyoruz.” dedi.

“Ulusal Siber Güvenik Tatbikatı özel şirketleri de kapsamalı”

Ayhan Bamyacı, siber güvenliğin sadece özel şirketler ya da kamu kurumları olarak ayrılamayacağını belirterek, “Ulusal anlamda bir siber güvenlik tedbirinden söz ediyorsak, bu güvenlik şemsiyesinin kamu kurumlarını da özel sektörü de koruması gerekiyor. Bakanlık tarafından düzenlenen kamu kurumlarının katılacağı siber güvenlik tatbikatını yılda en az 2 – 3 defa tekrar etmemiz gerekiyor ve bu tatbikatları bankacılık, finans, enerji, telekomünikasyon, hatta perakende sektörü gibi kritik öneme sahip sektörlerdeki özel şirketleri de kapsayacak şekilde genişletmeliyiz. Ulusal güvenlikten söz ediyorsak, ulusal çapta tedbirler almamız bir zorunluluk” değerlendirmesinde bulundu. Ayhan Bamyacı, Platin Bilişim’in 16 yıla dayanan know-how’ı ile özel sektöre olduğu kadar ulusal siber savunma çalışmalarına da katkıda bulunmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.