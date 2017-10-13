Yapay zekanın teknoloji sektöründe birçok alanda hayatımıza girmesiyle birlikte, akıllı cihaz pazarında yaşanan rekabet de farklı bir boyuta taşındı. Teknolojinin gelişimi ve tüketici beklentisine paralel olarak dijital dönüşümü destekleyen Huawei, yeni nesil cihazlarda yakaladığı pazar payı başarısını “zeki telefonlar” ile artıracak. “Zeki telefon” tanımıyla akıllı telefon segmentinin ötesine geçmeyi planlayan Huawei, yeni nesil cihazlarına kattığı inovatif özellikleri sayesinde yapay zeka alanındaki başarısına da somut örnekler kazandıracak.

Günümüzde teknolojinin yaşamın her alanını etkiliyor. Bunun en yaygın örneği ise cep telefonları. İletişim ve teknoloji alanındaki küresel gelişmeler, tüm cihazların daha iyisini, daha kapasitelisini, daha hızlısını, daha güvenlisini ve daha hesaplısını pazara sunmayı teşvik ediyor.

Huawei yenilikçi tutumu ve inovasyona verdiği önem ile içinde olduğu bu yarışta giderek öne çıkarken, teknolojiye liderlik eden bir merkez haline geldi. Huawei’nin geliştirdiği inovasyonlarda son olarak üzerinde çalıştığı ve rekabete hazır olduğu konu ise zeki telefonlar..

Dijital bilgi çağında, her an yanımızda olan akıllı telefonlar geleneksel bir bilgisayarın neredeyse tüm işlevlerini yerine getirebilir hale geldi. Zeka ve etkileşimdeki gelişmeler, akıllı telefon endüstrisindeki dönüşümü yönlendiren iki merkezi güç haline geleceği öngörülüyor. Etkileşim araçları, yapay zeka teknolojisini doğrudan gerçek hayat senaryolarında “kullanılabilir” hale getirmenin merkezinde yer alıyor. Yapay zeka destekli cihazların derin anlama, proaktif hizmet kapasitesi ve hayat boyu öğrenme özellikleri bu konuda ön plana çıkıyor.

Yapay zeka ile cihazlar kullanıcıları derinlemesine anlıyor

Günümüzde kullanıcılar, birden fazla akıllı cihaz kullanıyor. Sayısal asistanların kullanıcıların gereksinimlerini ve tercihlerini anlaması, cihazlar arasındaki etkileşimleri kontrol etmeye ve yönetmeye yardımcı olabilmesi oldukça önemli bir hale geldi. Bununla beraber yapay zeka kullanıcıları derinlemesine anlayabilme özelliği oldukça ön plana çıktı.

Yapay zeka ile birlikte cihazlar reaktif olmaktan proaktif olmaya geçiyor. Böylelikle yapay zeka entegrasyonu bulunan cihazlar proaktif olarak kullanıcıların neye ihtiyaç duyduğunu keşfedebilirken, istediklerini proaktif hizmet konumu olarak bilinen sadece tek bir adımda yapmalarını sağlayabiliyor.

Son olarak, yapay zeka destekli cihazlar , tek aşamalı öğrenme yerine sürekli bir öğrenme sürecinde olarak kullanıcı senaryolarındaki değişikliklere uyum sağlayarak görevleri tamamlamak için en uygun yaklaşımı bulabiliyor.