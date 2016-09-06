Yeni Alcatel Shine Lite IFA 2016’da İlk Kez Tanıtıldı!

Tarz sahibi tüketicilere yönelik SHINE LITE akıllı telefon!

Cam ve metalin eşsiz uyumunu temel alan sofistike tasarım

5 inç HD IPS ekranda capcanlı renkler

Kullanıcıları parmak izlerinden tanıyan ve en sevilen uygulamalara eriştiren teknoloji

Ön flaş ve Split Catcher gibi fotoğraf uygulamalarıyla her zamankinden daha parlak, daha canlı özçekimler

Face Show’un da aralarında bulunduğu önceden yüklenmiş yaratıcılık uygulamaları

TCL Commmunication, premium tasarımlardan hoşlanan teknoloji meraklısı genç tüketicilere yönelik yenilikçi ve zengin özellikli bir deneyim sunan şık akıllı telefon Alcatel SHINE LITE’ı tanıttı.

Alcatel SHINE LITE akıllı telefon 20’li yaşlarını süren, tarz sahibi tüketicilerin sezgisel, güvenli ve eğlenceli işlevsellik ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyor. Her bir ayrıntısı özenle tasarlanan SHINE LITE üstün tasarım, yüksek kaliteli materyaller ve parmak izi tarayıcı ile ön flaşın da aralarında bulunduğu bir dizi kullanışlı özelliği içerisinde barındırıyor.

TCL Communication Başkanı Nicolas Zibell, yeni ürünle ilgili şu açıklamayı yapıyor: “Genç tüketicilerin fiyat uygunluğu ihtiyaçlarına yanıt vermek için akıllı telefonlarımızdan eksiltme yapmak yerine çıtayı yükseltmeye karar verdik. Tarz ve görünüşe önem veren Z jenerasyonunun ihtiyaçlarını karşılamak için amiral gemisi niteliğinde ürün tasarımı ve bu konsepte bağlı özellikler sunuyoruz.”

SHINE LITE, yaşıtlarına ilham vermek isteyen genç tüketicilere cam ve metalin görünür köşeler olmadan akıcı bir şekilde birleşmesine dayanan simetrik bir tasarım sunuyor. Ön ve arka kameraların yanı sıra 2.5D ekran camı akıllı telefona şık bir görünüm kazandırırken kıvrımlı arka bölüm kullanıcının avucuna mükemmel bir şekilde oturuyor.

Capcanlı ekran, akıllı etkileşimler

SHINE LITE, capcanlı ve gerçek renkli fotoğraflar ve grafikler sunan sıra dışı bir HD IPS ekran ile donatılmış bulunuyor. Gelişmiş teknoloji uygulamaların kilidini hızla açan parmak izi tarayıcı ile ileri düzey güvenlik de sunuyor. Bununla birlikte kullanıcılar parmak izleriyle fotoğraflarını, videolarını, müziklerini ve belgelerini depolayabilecekleri Safebox’a da erişebiliyorlar. Kullanıcıların parmak izleri bekleme modunda en sevilen beş uygulamayı anında başlatacak şekilde programlanabiliyor. Örneğin, işaret parmağıyla e-postalara girilebilirken, başparmakla fotoğraflara girilebiliyor.

Yüksek kaliteli fotoğrafları kolayca çekmek için dahili kamera özellikleri

Ön flaş özellikli SHINE LITE pırıl pırıl aydınlığa sahip özçekimler üretirken, kullanıcılara fotoğraf ve videolarına kolayca erişebilecekleri bir Özçekim Albümü de sunuyor. Kullanıcılar capcanlı özçekimlerini Face Show uygulamasına aktarabiliyor. Arka kameranın çift tonlu flaşı en doğal görünümleri sağlarken fotoğrafların ışık dengesini de ayarlıyor. Ayrıca, Spit Catcher uygulaması çoklu izleme kolajı yaratıyor ve kullanıcıların hem ön hem de arka kamera ile sahneyi kaydetmelerine imkan tanıyor.

Sofistike renk seçenekleri

SHINE LITE, saf beyaz ve parlak altın olmak üzere iki zarif renk seçeneğiyle sunuluyor. Yılın sonuna doğru siyah renkli SHINE LITE da satışa sunulacak.