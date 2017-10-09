Nissan Qashqai, premium karakterini geliştiren yeniliklerle gövde gösterisine hazırlanıyor. Yeni Nissan Qashqai; sportif ve sofistike dış tasarımı, premium iç kabini ve geliştirilen sürüş performansının yanı sıra güvenliğini arttıran NissanIntelligent Mobility özellikleriyle dikkat çekiyor.

Qashqai ile birlikte hayatımıza giren crossover segmenti, müşteri geri bildirimleri ve tüketici araştırmaları doğrultusunda yapılan ar-ge çalışmalarının bir sonucu. Bu segmentin öncüsü olan ve 10 yıldan beri SUV liderliği bırakmayan Qashqai lider duruşunu daha da güçlendirecek yeniliklerle bir kez daha müşterilerinin kalbini kazanmaya hazır. C-SUV segmentinde inovasyon kavramını yeniden tanımlayan ve Nissan Intelligent Mobility özelliklerini bünyesinde bulunduran Qashqai’nin mevcut donanımlarına ek olarak gelen konfor öğeleri de ürün gamını güçlendiriyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök yaptığı açıklamada “Qashqai yalnızca sahip olduğu teknolojilerle değil iç ve dış tasarımıyla da 10 yıldır sınıfının öncüsü konumunda. Türkiye ve Avrupa’da yıllarca en çok satan SUV modeli olması, ona bir lider duruşu kazandırdı. Şimdi yapılan premium yenilikler ve değişiklikler ile kuralları baştan yazacak. Yeni Qashqai, Nissan’ın Intelligent Mobility vizyonunun güçlü bir yansıması olan akıllı güvenlik özelliklerini, tasarımı ve konforu birleştirerek yeni dönemde şehrin hâkimi iddiasını sürdürecek, lider duruşuyla artık çok daha güçlü” dedi.

Tüm Özellikleriyle Yeni Qashqai

Qashqai, Avrupa’da sahip olduğu %10,3’lük pazar payı ile Nissan’ın Avrupa’daki 83 yıllık tarihinin en başarılı modeli olarak öne çıkıyor. Piyasaya çıktığı 2007 yılından bu yana 2,3 milyon adet satan Qashqai, 19 kez “yılın otomobili” seçilirken 80’in üzerinde uluslararası ödül kazanma başarısını gösterdi. Türkiye’de de sınıfının lideri olan Qashqai, C-SUV segmentinde %22,6’lik pazar payıyla lider pozisyonunu koruyor. Yenilenen yüzü, eklenen donanımları ve yeni premium iç mekânı ile pazardaki gücünü pekiştirecek olan yeni Qashqai, sürüş performansı ile de göz dolduruyor.

SUV araçların konforunu, hatchback araçların dinamizmi ve tutumluluğuyla birleştiren Qashqai; yeni teknolojilerle yolculuğu konforlu ve güvenli kılmayı sürdürecek.

Yeni Qashqai’de benzinli ve dizel motor seçenekleri, altı ileri manuel veya X-Tronic şanzıman seçenekleriyle ve 2 veya 4 çekiş opsiyonuyla sunuluyor. Yalnızca 99g/km CO 2 emisyonu ve 3,8lt/100km’lik bir yakıt ekonomisi ile segment lideri olan 1.5 litrelik 110PS dizel motorlu seçenek öne çıkıyor.

Diğer öne çıkan motor ise 130PS motor gücü ile segmentin en güçlüsü 1.6L dizel X-Tronic motoru.

Yeni Nissan Qashai motor seçenekleri:

Motor 1.5 110PS Dizel 1.6 130PS Dizel 1.6 130PS Dizel 1.2 115PS Benzinli 1.2 115PS Benzinli Şanzıman 6MT (2WD) X-Tronic (2WD) 6MT (4WD) 6MT (2WD) X-Tronic (2WD) CO 2 (g/km) 99 122 129 129 129 Karma (lt/100km) 3.8 4.7 4.9 5.6 5.6

Performans değerleri 17, 18 ve 19 inç jantlar için geçerlidir.

Ekipman ve Aksesuar Seçenekleri

Tüm paketlerde 6 hava yastığı, kilitleme karşıtı frenleme sistemi, elektronik fren gücü dağıtım ve denge kontrolü sistemi, Akıllı Yol kontrolü, Akıllı Motor Freni, Akıllı Sürüş Kontrolü ve Yokuş kalkış destek sistemi dahil sürücü yardım sistemleri standart olarak sunuluyor. Diğer standart donanımlar ise, lastik basıncı izleme sistemi, bluetooth bağlantısı, hız sınırlayıcılı cruise control sistemi ve elektrikli olarak ayarlanabilen ısıtmalı kapı aynalarından oluşuyor.

Seçilen donanım paketine bağlı olarak, mevcut özellikler arasında çift bölgeli otomatik klima, otomatik farlar ve silecekler, otomatik katlanır ve hafızalı yan aynalar, akıllı park sistemi, hareketli nesne algılama sistemi, akıllı çevre görüş sistemi ve karartılmış arka camlar, panoramik cam tavan, tek dokunuşlu gölgelik bulunuyor.

Yeni Nissan Qashqai 92.000TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla ve 40.000 TL / 12 Ay %0 faiz finans desteği ile müşterilerini bekliyor.