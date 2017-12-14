Bilim adamları, peynir altı suyunu jet yakıtı olarak kullanılabileceklerini resmen açıkladı. Bu işlemin geliştirdikleri bir yol ile mümkün olacağını açıklayan bilim adamları, buna göre yoğurdun gelecekte jet yakıta dönüştürülebileceğinin sinyallerini verdi.

Yapılan araştırmalar, atık ürünlerin yoğurt üretiminden biyoyakıt üretilmesinin bir yolunu olduğunu gösteriyor. Çalışmada peynir altı suyu, bakterileri yararlı kaproik asit ve kaprilik asit içeren bir bileşik haline getirmek için kullanıldı. Üretimin gerçekleşmesinden sonra kalan peynir altı suyu, ağırlık olarak süt şekeri laktozu, şeker fruktozu ve laktik asitten oluşuyor.

Uzmanlar “Asidik peyniraltı suyunun jet yakıtından hayvanların da yiyebileceği bir hammaddeye kadar işlevsel hale getirilmesi, sürdürülebilirlik için önemli bir örnektir” ifadelerine yer verdi.