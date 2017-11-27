YouTube, Kasım ayının başında güncelleme alarak iPhone X ile uyumlu hale gelmişti. Ancak yapılan büyük bir hata, YouTube uygulamasının 5 dakikalık kullanımda bile %80 batarya kullanmasına neden olmuştu. YouTube hızlı bir şekilde güncelleme yayınlasa da çoğu iPhone modelinde bu sorun çözülmemişti.

YouTube, bugün App Store’da yayınladığı 12.45 sürümü ile batarya sorununu çözdüğünü açıkladı.

Eğer YouTube uygulamanız normalden fazla şarj tüketiyorsa uygulamayı güncelleyerek bu sorundan kurtulabilirsiniz