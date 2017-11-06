Google, HDR videoları için YouTube mobil uygulamasındaki çözünürlük seçeneklerinde değişiklik yaptı. Videoları telefonunuzun modeline bakılmaksızın max 1080p’de izleyebileceksiniz.

Daha önce Sony Xperia XZ Premium’da çözünürlük seçenekleri 4K’ya kadar çıkmıştı. Diğer amiral gemisinin çoğu için 1440 p’ye kadar çıkıyordu.

Bu artış muhtemelen HDR video performansının YouTube uygulamasında kötü olduğu için veriliyor. Google’ın kendi cihazı Pixel 2’yi de içeren amiral gemisi cihazlarında dahi, 720p üzerinde HDR videolar oynatmak büyük boyut düşüşlerine ve genel olarak kullanılamaz bir deneyim yaşamasına neden oldu.

Netflix ve Amazon Prime Video gibi HDR desteğine sahip diğer uygulamalar için 4K çözünürlüğe kadar HDR videoları ile ilgili herhangi bir sorun bulunmadığından, YouTube uygulaması tek başınadır.

Google’ın çözümü bu konuda oldukça garip, çünkü oynatma performansını iyileştirmek yerine daha çözünürlüğü daha da düşürüyor.