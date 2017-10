YouTube TV’nin Nisan ayında piyasaya sürülmesinden bu yana kullanıcılar, canlı spor yayınlarını, yerel ve ulusal haber akışını izlediler. Ve bu uygulama artık Android TV’lere de geldi.

Televizyonun bu kadar izlenmesine karşın bu uygulamanın geç kalmış olduğunu bile söyleyebiliriz. Televizyonlar için üretilen yeni YouTube TV uygulamasını sunmaktan heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde NVIDIA SHIELD ve Android TV’nin yerleşik olduğu Sony gibi dahili TV’ler de olmak üzere Android TV cihazlarındaki yeni YouTube TV uygulaması ile Xbox One üzerinden canlı TV yayınını gerçekleştirebilirsiniz. (Xbox One, Xbox One S ve yakında Xbox One X).

Şuanda Amerika’da yaklaşık 50 bölgede aktif olan uygulama çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Buna karşın ülkemizde ne zaman kullanılmaya başlanır merak konusu.