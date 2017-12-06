YouTube, uygunsuz videolarla mücadele için yeni bir adım atıyor. Buna göre Youtube, politikalarını ihlal eden uygunsuz videoları engellemek için mevcut çalışanlara 10 bin kişi ekleyecek.

Google, kendi bünyesinde bulunan YouTube’a, politikalarını ihlal eden uygunsuz videoları engellemek için mevcut çalışanlara 10 bin kişi ekleyecek.

YouTube’un en üst düzey yöneticisi Susan Wojcicki “bazı kötü aktörlerin, Google’un sahipliğindeki hizmeti yanlış bilgilendirmek, manipüle etmek, rahatsızlık ve hatta zarar vermek amacıyla kötüye kullandığını” söyledi.

Wojcicki, bu sorunun üstesinden gelmek için en az 10.000 kişinin işe alınacağını söyledi ve YouTube, çocuklar için aynı zamanda zararlı veya nefret dolu konuşma içeren “sorunlu” yorumları veya videoları işaretleyen teknolojiyi kullanacak.

YouTube, şiddet içeren aşırılık yanlısı videoları kaldırmak için bu teknolojiyi kullanıyor.