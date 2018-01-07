Elektrik kaykay üretimi ile dikkat çeken ACTON, şimdi de YouTube, Facebook ve Instagram aracılığıyla video çekip yayın yapmanızı sağlayan bir güneş gözlüğü modelini duyurdu.

Giyilebilir kişisel kayıt cihazları genellikle gizlilik tartışmalarına yol açar. Google Glass akıllı gözlükleri ile ilgili çıkan çok sayıda tartışmayı hatırlıyorsunuz. Bu kez, ACTON tarafından sunulan güneş gözlüğü, eleştiri oklarının hedefi gibi görünüyor.

ACTON ACE 100$ fiyat etiketi ile satışa sunulan gözlük, canlı yayınlar için sosyal medya servislerinin yanı sıra HD video kaydı ve 8 MP fotoğraf çekimi yapabiliyor.

Standart güneş gözlüğünden esinlenerek üretilen ürün 120 derecelik geniş açılı mercek ile tasarlanmıştır. Gözlük tek bir düğmeye basarak etkinleştirilebilir. Videoları ve fotoğrafları akıllı telefonunuzdan veya PC’den USB üzerinden yönetme şansınız da mevcut.

Sınırlı sayıda satılacak ürünün teslimatları ise yaz aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.